Aksaray’de Kaza Sonucu 2 Ölü

ÖLÜ SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Aksaray’da gerçekleşen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendiği ve ölü sayısının 2’ye çıktığı bildirildi. Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Ortaköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksaray’dan Ankara yönüne giden, gurbetçi aileyi taşıyan yabancı plakalı Audi marka otomobil, sürücüsü Şakir K. (60) tarafından kontrolünün kaybedilmesi sonucu refüje çıktı. Yüksek hızda seyreden otomobil, takla atarak yere çakıldı.

OTOMOBİL HURDA DÖNMÜŞ

Kazanın şiddeti ile dört tekeri de yerinden kopan otomobil, adeta hurdaya döndü. Kazada, otomobilin sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan Döne Karağandere (49), Murat K. (8) ve Sema K. (14) ağır yaralanırken, Sultan Karağandere (109) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım çağrısında bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ve jandarma, karayolunda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralanan 2’si çocuk toplam 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaralılardan Döne Karağandere de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.