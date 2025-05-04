Aksaray, Ihlara Vadisi’nde balon uçuşları

TURİSTLER İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİM

Kapadokya’nın kapılarını aralayan ve tarihi yerleriyle dikkat çeken Aksaray, dünyanın en büyük ikinci kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi’ni sıcak hava balonlarıyla keşfetmek isteyen turistlerle dolup taşıyor. Aksaray, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geçmişiyle birlikte son yıllarda sıcak hava balonları sayesinde ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, Ihlara Vadisi’nde gün doğmadan balon uçuşu yapmak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesi, 18 kilometre uzunluğu, 150 metre derinliği ve 200 metre genişliği ile göz dolduruyor.

HEDEF 30 BALON İLE 20 BİN UÇUŞ

Ihlara Vadisi’nin yıllık 1 milyon turist ağırladığını dile getiren Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Aksaray’ımız her geçen gün güçleniyor ve büyük bir şehir olma konumuna doğru ilerliyor. Tarımı, sanayisi, ticareti ve turizmiyle birlikte Aksaray, dünya markası bir şehir haline geliyor. Ihlara Vadimiz dünya tarihine geçmiş, yaklaşık 1 milyona yakın ziyaretçi alıyor. Kapadokya başta Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Niğde ile zenginleşmeye devam ediyor. Ihlara, Melendiz Çayı, Hasan Dağı ve barındırdığı yüzlerce kilise ile balon uçuşları açısından büyük bir cazibe oluşturuyor. 2025 yılı içerisinde 30 balon ile 20 bin uçuşu hedefliyoruz. Asya, Avrupa ve Güney Amerika’dan gelen 5 milyon turisti Ihlara’ya çekmeyi arzuluyoruz. Aileleriyle birlikte burada oksijeni teneffüs etmek isteyen herkes buraya akın akın geliyor. Sıcak hava balonları ile burayı farklı bir boyuta taşımak istiyoruz,” açıklamasında bulundu.

IHLARA VADİSİ KAPADOKYA’YLA BİR BÜTÜN

Sıcak Hava Balonu Pilotu Mahmut Öztürk, Kapadokya bölgesinin sıcak hava balonları ile başka bir güzellik kazandığını belirterek, “Burası Ihlara Vadisi, Kapadokya’nın bir parçası. Kapadokya demek, Hasan Dağı ile Erciyes Dağı arasında kalan bölge demektir. Şu an burada sıcak hava balonuyla tur gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1800 metredeyiz, yer seviyesinden 850 metre yükseklikteyiz. Ihlara Vadisi’nin eşsiz güzelliklerini gözlemliyoruz,” dedi.

Balon uçuşu yapan Burak Kepil ise, “Ihlara Vadisi’ni daha önce birçok kez ziyaret ettim ama ilk defa balonla uçuyorum. İlk geldiğimde de keyif almıştım ama balon ile daha büyük bir mutluluk yaşadım. Kapadokya’nın bir devamıdır. Herkesi buraya davet edebilirim çünkü gerçekten görülmesi gereken güzellikler var. Herkese bunu tavsiye ediyorum,” ifadelerini kullandı. Yabancı turistler de Ihlara Vadisi ve balon uçışının mükemmel olduğunu belirterek, bu eşsiz deneyimin tadını çıkardı.