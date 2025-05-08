Aksaray Polisi, Ceviz Dolandırıcısını Yakaladı

Sahasız NAKLİYECİ YAKALANDI

Aksaray’ın emniyet güçleri, 4 milyon lira değerindeki 7 ton cevizi çalan dolandırıcıyı başarılı bir operasyonla yakaladı. Olay, Gaziantep’te yaşandı. Burada bir vatandaşın sahte nakliyeci tarafından cevizleri teslim alındıktan sonra kayıplara karıştığı bildirildi.

26 SAATLIK GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİLER

Aksaray polisi, şüphelinin Aksaray’a geldiği yönünde bir ihbar aldıktan sonra, bölgedeki kameralar üzerinden yürütülecek bir inceleme ile çalışmalara başladı. Dolandırıcının 4 ayrı araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. Polis ekipleri, 26 saat süren kamera incelemesi sonucu, cevizlerin 7 tonunun Ankara’da iki ayrı depoda bulunduğunu saptadı.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olayın hemen ardından, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamuya ait kamera kayıtlarından elde edilen bilgiler ışığında, dolandırıcının Gaziantep’ten çıkış yaptığı aracın plakası ile peşine düştüler. Aksaray’a kadar yaptığı aktarmalar sonrası nihayetinde olayın son durağı, Ankara’nın Altındağ ilçesi oldu. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 ton ceviz ele geçirildi. Ancak dolandırıcı H.İ.K. başka bir ile kaçtı.

SURİYELİ POLİS, ŞAHIS YAKALANDI

Ekipler, H.İ.K.’nin izini sürmeye devam etti ve Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde olduğunu belirleyerek şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan H.İ.K., Aksaray’a geri getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayla bağlantılı ikinci bir şahsın olduğu da tespit edildi ve onun için de yakalama çalışmaları devam ediyor. 4 milyon lira değerindeki ceviz, resmi olarak sahibine teslim edildi.