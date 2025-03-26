Akşehir’de Bulunan Kafatası Erkek Birine Ait

BEDRİYE KILIÇ’A AİT KAFATASININ DURUMU GÜNCELLENDİ

Konya’nın Akşehir ilçesinde, ocak ayında ortaya çıkan bir kafatasının kısa süre önce yapılan araştırmalar sonucunda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Bu kafatasının, kocası tarafından öldürülen ve cesedi bulunamayan Bedriye Kılıç’a ait olabileceği düşünülüyordu. Ancak adli incelemeler sonucunda, kafatasının cinsiyetinin erkek olduğu tespit edildi.

KAFATASININ BULUNMASI VE İNCELEMELER

Ocak ayında, Engili Mahallesi çevresinde bir çoban tarafından bulunan kafatasının durumu, güvenlik güçlerine bildirildi. Kafatası, üzerinde doku örnekleri ile birlikte inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kılıç’ın ailesi, bu kafatasının kendi kızlarına ait olabileceği umuduyla beklerken, beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Adli Tıp’tan gelen sonuca göre, kafatasının bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kafatasının Engili ya da çevresindeki mezarlıklardan hayvanlar tarafından mı çıkarıldığı yoksa başka bir olaya mı karıştığı konusunda incelemelerini sürdürüyor. Ayrıca, kafatasının kaç yaşında bir erkeğe ait olduğuna dair rapor bekleniyor. Bu raporun gelmesiyle birlikte Akşehir, Ilgın, Doğanhisar ve Yalvaç gibi ilçelerde bu yaş grubundaki kayıp erkekler hakkında araştırmalar yapılması planlanıyor.