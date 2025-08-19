Akşehir’de Kaçak İçki Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden otobüsle kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, otobüsten teslim alınan 59 şişe içki ele geçirildi.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA İŞLEMLERİ

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, otobüsten içkileri teslim alan Y.A. isimli şahsı takibe alarak yakaladı. Yakalanan bu şüpheli hakkında kaçakçılık suçlamasıyla yasal işlemler başlatıldı. Ele geçirilen içkilere de el konuldu.

ADLİ İŞLEM SÜRECİ

Şüpheli Y.A., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.