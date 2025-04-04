Akşehir’de Market Yangınında Çocuk Hayatını Kaybetti. 5 Kişi Yaralandı, İtfaiye Eri Hafif Yaralı. Yangın Sebebi Araştırılıyor

AKŞEHİR’DE BİR MARKETTE ÇIKAN YANGINDA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangında biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

YANGIN HIZLA YAYILDI

Olay, Akşehir ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan markette meydana geldi. Yangın, mutfak bölümünde başladı ve kısa sürede deodorant ve parfümlerin bulunduğu bölüme sıçradı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler hızla yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı.

MARKET SAHİBİNİN 5 YAŞINDAKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında marketin arka tarafındaki büro bölümünde bulunan market sahibinin 5 yaşındaki oğlu Muhammed Kaan Örgün dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

5 KİŞİ YARALANDI

Dumandan etkilenen ve yaralanan P.A.Ö. (8), B.Ö. (20), S.Ö. (46) ve market sahibi A.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye eri R.İ. (28) ise elinden hafif yaralandı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ DESTEK VERDİ

Yangın sırasında olay yerine gelen Akşehir Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaralıların tahliyesi konusunda ekiplere yardımcı oldu.

APARTMAN BOŞALTILDI, SAVCI İNCELEME BAŞLATTI

Yangın nedeniyle apartman boşaltılırken, cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.