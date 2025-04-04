Akşehir’de Market Yangınında Çocuk Hayatını Kaybetti. 5 Kişi Yaralandı. İtfaiye Eri R.İ. Hafif Yaralı. Yangın Sebebi Araştırılıyor

AKŞEHİR’DE ÇIKAN YANGINDA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Konya’nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında market sahibinin 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Olayda biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi de yaralandı.
YANGIN HIZLA YAYILDI
Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan marketin mutfak bölümünde başlayan yangın, deodorant ve parfümlerin bulunduğu bölüme sıçradı. Bu nedenle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yangın sırasında marketin arka tarafındaki büroda bulunan 5 yaşındaki Muhammed Kaan Örgün hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen ve yaralanan P.A.Ö. (8), B.Ö. (20), S.Ö. (46) ve market sahibi A.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye eri R.İ. (28) ise elinden hafif yaralandı.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİ DESTEK VERDİ
Olay yerine gelen Akşehir Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaralıların tahliyesinde görev alan ekiplere destek oldu. Apartman sakinleri, yangın sırasında güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.
YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının nasıl başladığını ve yayıldığını detaylı şekilde araştırıyor.