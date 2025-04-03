Haberler

Akşehir’de Sobadan Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME

Konya’nın Akşehir ilçesi Ortaca Mahallesi’nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir çift yaşamını yitiriyor. Aldığı bilgiler doğrultusunda eski muhtar Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazelerinin ardından, Cumhuriyet savcısı olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ziraat Kupası’nda Olaylı Derbi Maçı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonunda gergin anlar yaşandı. Jose Mourinho kırmızı kart gördü mü?
Haberler

Mourinho’nun Cezası Ne Kadar Olur?

Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Galatasaray'a karşı yaşanan olayda rakip koç Okan Buruk'a saldırdı. Ceza süresi merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.