Akşehir’de Sobadan Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME

Konya’nın Akşehir ilçesi Ortaca Mahallesi’nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir çift yaşamını yitiriyor. Aldığı bilgiler doğrultusunda eski muhtar Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazelerinin ardından, Cumhuriyet savcısı olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.