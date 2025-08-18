Akşehir’de Tır Kazası Meydana Geldi

KAZADA UN YÜKLÜ TIR KONTROLDEN ÇIKTI

Konya’nın Akşehir ilçesi çevresinde gerçekleşen kazada, un yüklü bir tırın lastiği patladı ve bu durum aracı kontrolden çıkardı. D-300 Kara yolunda seyir eden 42 YB 046 plakalı un yüklü tır, Değirmenköy mevkiinde lastiğinin patlaması sonucu kaymaya başladı. Kontrolden çıkan tırın dorsesindeki un çuvalları yola savruldu ve bu olay büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtı.

ULAŞIM BİR SÜRE DURDU

Kazanın ardından kara yolunda ulaşım bir süre durma noktasına geldi. Neyse ki, olayda can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmadı. Ancak, Afyonkarahisar istikametinden Konya yönüne giden araçlarda uzun kuyruklar oluştu. Bu yoğunluk, sürücülerin zaman zaman zor anlar geçirmesine sebep oldu.

Olayın ardından ihbar üzerine polis, jandarma ve kara yolları ekipleri hemen olay yerine ulaştı. Kara yolları ekipleri, yola dökülen un çuvallarını kaldırmak için temizlik çalışması gerçekleştirdi. Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü bir biçimde sağladı. Yaklaşık bir saatlik bir sürecin ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.