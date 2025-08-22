Akşehir’de Trafik Kazasında Uyuşturucu Bulundu

TRAFİK KAZASI SONRASI UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrasında, sürücünün şüpheli davranışları üzerine polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu. Edinilen bilgilere göre, kazanın ardından sürücünün alkol testinin sonucu “sıfır” çıkmasına rağmen, ayakta durmakta zorlanması ve dengesiz hareketler sergilemesi, polis ekiplerinin uyuşturucu etkisinden şüphelenmesine neden oldu. Bu durum, hemen savcılığa bildirildi.

YAPILAN ARAMA SONUCU BONZAİ BULUNDU

Alınan talimat doğrultusunda T.T. üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemede yaklaşık bir kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü T.T., gözaltına alınırken, hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.