Haberler

Akşehir’de Trafik Kazasında Uyuşturucu Bulundu

TRAFİK KAZASI SONRASI UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrasında, sürücünün şüpheli davranışları üzerine polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu. Edinilen bilgilere göre, kazanın ardından sürücünün alkol testinin sonucu “sıfır” çıkmasına rağmen, ayakta durmakta zorlanması ve dengesiz hareketler sergilemesi, polis ekiplerinin uyuşturucu etkisinden şüphelenmesine neden oldu. Bu durum, hemen savcılığa bildirildi.

YAPILAN ARAMA SONUCU BONZAİ BULUNDU

Alınan talimat doğrultusunda T.T. üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemede yaklaşık bir kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Sürücü T.T., gözaltına alınırken, hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Garbis Özatay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi foto muhabiri Garbis Özatay, Kadıköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı.
Haberler

Murat Özdemir, Türk İş İnsanı

Murat Özdemir, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmesinin ardından dikkatleri üzerine çekti. İnternette en çok aranan sorular arasında kimliği ve yaşı yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.