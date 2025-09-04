Akşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

OPERA SYONUN DETAYLARI

Konya’nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyonda, gözaltına alınan üç şüpheliden iki tanesi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bölgede uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar sırasında üç kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini edindi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Polis ekipleri, belirlediği adreslere operasyon düzenleyerek A.T., M.A. ve M.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, A.T.’nin üzerinde kağıda emdirilmiş bonzai maddesi bulundu. Üç şüpheli hakkında “uyuşturucu madde kullanmak” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyet işlemleri tamamlanan şahıslar, Akşehir Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARLARI

Savcılıkta yapılan ifadelerinin ardından, şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri A.T. ve M.A. tutuklanarak Akşehir Cezaevi’ne gönderildi. Emniyet yetkilileri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.