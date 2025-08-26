Akşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONRASI GÖZALTILAR

Konya’nın Akşehir ilçesinde, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda bir kişi de tutuklandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sayesinde ilçede uyuşturucu alışverişi olacağı bilgisini aldı.

ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ VE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Belirlenen şüphelilerin peşine düşen ekipler, uyuşturucu alışverişinin yapılacağı sırada operasyona müdahale etti. Bu süreçte alıcı ve satıcı konumundaki iki kişi gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda, şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve evlerinde toplamda 26 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheliler A.S. ve M.Y., “Uyuşturucu madde kullanmak” ve “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarıyla karşı karşıya kaldı.

ADLİ İŞLEM VE TUZAK KADAR MÜCADELE

A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.Y. adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.