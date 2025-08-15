Akşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ÜÇ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Konya’nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen bir polis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birisi, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışmalara dayalı olarak uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen B.S., O.Ö. ve S.D.’nin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama sırasında B.S.’nin evinde kağıda emdirilmiş bonzai maddesi bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı. Gözaltındaki O.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.K. ve B.S. adliyeye sevk edildi. S.K. serbest bırakıldığı halde, B.S. mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEN UYUŞTURUCU MÜCADELESİ AÇIKLAMASI

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Bu tür operasyonlarla toplumdaki uyuşturucu sorununa karşı etkin tedbirlerin alınması hedefleniyor.