Akşehir’deki Silahlı Kavga Üzüntüyle Bitti

GENÇ MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ

Konya’nın Akşehir ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan silahlı çatışmada genç mühendis hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olay, Akşehir Reis Mahallesi’nde yer alan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrika sahibi B.Y. (47), oğlu Enver Y. (23) ve ambarcılık işi yapan F.O. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

MEYDANA GELEN SILAHLI KAVGA

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte F.O., yanında bulundurduğu tabanca ile baba ve oğluna ateş açtı. Bu olayda B.Y. ve oğlu Enver Y. ağır yaralanırken, kavga sırasında kafasına aldığı darbelerle F.O. da yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun durumu ağır olurken, Akşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’daki hastanelere sevk edildi. Enver Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. B.Y.’nin tedavisi ise devam ediyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yaralanan F.O., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Enver Y.’nin bu yıl Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduğu öğrenildi.