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Akseki’de Etkinlikte Eğlenceli Anlar Yaşandı

ÖĞRENCİLER İÇİN KEYİFLİ BİR ETKİNLİK

Antalya’nın Akseki ilçesinde, karnelerini alan öğrenciler için özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi ve burada öğrenciler, şişme oyun parkurlarında eğlendiği gibi yüz boyama aktiviteleriyle de keyifli zaman geçirdi. Ayrıca, etkinlikte sürpriz hediyeler ve ikramlar dağıtıldı.

BAŞKAN AKCA’DAN MÜJDELEYEN AÇIKLAMALAR

Etkinliğe katılan Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, “Emek, azim ve sabırla dolu bu güzel yolculuğun sonunda, hep birlikte eğlenerek yılın yorgunluğunu attık. Başarılarıyla bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli öğretmenlerimizi ve her zaman destek olan kıymetli velilerimizi kutluyoruz.” şeklinde duygularını ifade etti.

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNE MORALLE GİRDİ

Karne sevincini yaşayan öğrenciler, etkinlik sonrasında yaz tatiline mutlu ve moralli bir başlangıç yaptı.

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