Haberler

Akseki’de Kaza, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Akseki ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Akseki TOKİ konutları önündeki Kırcaboyu’nda gerçekleşti. Nihat K. yönetimindeki 07 NKP 67 plakalı otomobil, Akseki şehir merkezine doğru giderken, aynı yönde ilerleyen bir kamyonun tekerlerine çarptı. Çarpma sonucunda savrulan otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü, kaza sonrası olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye tabi tutuldu. Daha sonra yaralı, Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavi sonrasında, tetkiklerinin yapılabilmesi için ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Avcılar’da Kadın Cesedi Bulundu

İstanbul Avcılar'da bir grup yürüyüş yapan kişi, kayalıkların yanında hareketsiz bir kadın cesedi buldu. Olay yerine gelen yetkililer, cesedi morga taşıdı.
Haberler

Bartın’da 500 Yıllık Çınar Tespit Edildi

Bartın'da 500 yılı aşkın geçmişe sahip, 478 santimetre çapında bir çınar ağacı bulundu. Ağacın tescil ve koruma süreci başlatıldı. Vali, ağacın Türkiye'nin en büyük ve en yaşlısı olabileceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.