Akseki’de Kaza, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Akseki ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Akseki TOKİ konutları önündeki Kırcaboyu’nda gerçekleşti. Nihat K. yönetimindeki 07 NKP 67 plakalı otomobil, Akseki şehir merkezine doğru giderken, aynı yönde ilerleyen bir kamyonun tekerlerine çarptı. Çarpma sonucunda savrulan otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü, kaza sonrası olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye tabi tutuldu. Daha sonra yaralı, Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavi sonrasında, tetkiklerinin yapılabilmesi için ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.