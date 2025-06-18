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Akseki’de Motosiklet Kazası Oldu

ANTALYA’DA MOTORLU TAŞIT KAZASI YAŞANDI

Antalya’nın Akseki ilçesinde bir motosiklet kazası yaşandı ve bu kazada sürücü yaralandı. Olay, bugün saat 15:00 sularında Akseki-Manavgat D-695 karayolu Manayıt mevkiinde gerçekleşti. Sürücü Hasan Büyüksaraç, 07 BGR 943 plakalı motosikleti ile Akseki’den Manavgat yönüne doğru ilerlerken, virajı alamayarak yolun sağ banket kısmına devrildi.

KAZA SONRASI MÜDAHALELER

Kaza sonrası, yoldan geçen vatandaşlar motosiklet sürücüsüne hemen ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra, durumun acil olduğunu bildiren ihbar üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri, Akseki Bölge Trafik ve Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki devlet hastanesine götürüldü. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayati tehdidi bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazaya ilişkin gerekli incelemeleri başlattı.

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