Akseki’de Yeni Eğitim Binası Açıldı

Açılış Töreni Gerçekleşti

Antalya’da, tadilatları tamamlanan Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası ve öğretmenevinin açılışı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, törende yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen yatırımların ilçedeki eğitim hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Uzun süredir emek verdikleri tadilat sürecinin başarıyla sona erdiğini ifade eden Akbel, “Yeni hizmet binamızla personelimiz daha verimli çalışacak, vatandaşlarımız ise daha hızlı ve kaliteli hizmet alacak. Öğretmenevimiz de gerek ilçemize gelen misafirlerimize gerekse kamu personelimize yakışır bir yapıya kavuştu.” şeklinde açıklamada bulundu.

Protokol İle Birlikte Kutlama

Açılış törenine, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, Belediye Başkanı İlkay Akca, Akseki Cumhuriyet Savcısı Salih Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve ilçe protokolü de katıldı. Törende, eğitim alanında yapılan bu yenilikler ve gelişmelerin, Akseki için önemine dikkat çekildi. Kısa sürede tamamlanan bu projelerin, gelecekteki eğitim hizmetlerine olumlu etkiler yapması bekleniyor.