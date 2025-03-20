Akseki-seydişehir Karayolu Trafiğe Açıldı

BÖLGEDEKİ HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Buzlanma ve etkili olan tipi nedeniyle önceki akşam tır ve çekicilere kapatılan Antalya ile Konya arasındaki Akseki-Seydişehir karayolu, kar ve tipinin etkinliğini kaybetmesiyle birlikte bütün araç trafiğine açıldı. Geçtiğimiz günlerde bahar havasının yaşandığı Antalya’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte iç kesimlerde kar yağışı başladı. Akseki’nin Yarpuz mahallesinden Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar uzanan karayolunda, sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

KAR VE TİPİ SEBEBİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Bölgede etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde tipi ve fırtına şeklinde devam etti. 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde hava sıcaklıkları eksi 10-15 dereceye düştü. Yağışlar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü ve yolda buzlanma oluştu. Akseki-Seydişehir karayolu, akşam saat 15.30 civarında tır ve çekicilere kapatıldı. Bölgede sabah saatlerine kadar kar ve tipi etkili olmaya devam etti. Kar kalınlığı yer yer 15-20 santimetreye ulaştı.

ULAŞIM ENGELLERİ KALDIRILIYOR

Karayolları Alacabel ekipleri, trafiğin aksamaması için birçok iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise ağır tonajlı araç sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Alacabel’de öğle saatlerinde tipinin etkisini kaybetmesiyle ekiplerin zamanında çalışmaları sayesinde Akseki-Seydişehir karayolu tamamen tüm araç trafiğine açıldı. Karayolları Alacabel ekipleri, yolda yer yer meydana gelen buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.