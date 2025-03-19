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Akseki-Seydişehir Yolu Tır Trafiğine Kapalı

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda sabah saat 08.00’de başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle saat 15.30 itibarıyla Akseki ve Seydişehir yönü, tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı. Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden başlayarak Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar sürdüğü ve bu bölgedeki tipinin etkisinin arttığı belirtiliyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

Akseki-Seydişehir kara yolunda, bin 825 metre rakımlı Alacabel bölgesinde buzlanma, fırtına ve tipi etkisini gösteriyor. Zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü bu alanda hava sıcaklığı eksi on dereceye kadar düşüyor. Bu olumsuz hava koşulları sebebiyle Akseki-Seydişehir yolunun tır ve çekicilere kapatıldığı bildiriliyor. Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri, uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Karayolları Alacabel ekipleri, buzlanma ve tipi olan bölgede çok sayıda iş makinesi ile tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santime kadar yükseldiği ifade ediliyor. Kar yağışı, özellikle sürücüler açısından güvenlik açısından dikkate alınması gereken bir durum yaratıyor.

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