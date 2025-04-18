Akşemsettin Ortaokulu Çim Hokeyi Turnuvası

BAŞARILI MÜSABAKALARDA 4. SIRADA

Akşemsettin Ortaokulu çim hokeyi takımı, 15-18 Nisan tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen Yıldız Kızlar Çim Hokeyi müsabakalarına Ankara’yı temsil ederek katıldı. Müsabakalarda, grubunda 4. sırada yer aldı.

SPORCULARA TEŞEKKÜR

Turnuvaya katılan Akşemsettin Ortaokulu Müdürü Özgür Bediz, “Bu turnuva bizim ilk turnuvamız olmasına rağmen kızlarımız son derece güzel bir şekilde mücadele ederek okulumuzu ve ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek sporcuların başarılarını vurguladı.

ÇİM HOKEYİNİN GELECEĞİ

Bediz ayrıca, “Okulumuzda çim hokeyi branşı çok sevildi. Birçok öğrencimiz bu branşta antrenmanlara katılmaya başladılar. İnanıyoruz ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Beypazarı’nda bu spor dalı daha da yaygınlaşacak ve birçok alanda başarılı olan ilçemiz bu branşta da marka ilçe olacaktır. Bu bağlamda tüm velilerimizi ve tüm büyüklerimizi bu branşa destek olmaya davet ediyorum.” ifadeleriyle çim hokeyinin gelişimine dikkat çekti.