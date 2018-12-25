Akşener, 10 adayı açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığın açıklamada 10 başkan adayının ismini duyurdu.

Parti grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon, Denizli, Erzurum, Çankırı, Nevşehir, Kars, Kırıkkale, Uşak, Osmaniye ve Gümüşhane’nin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

Köprü ve otoyollardan geçmeyen araçlar için 6.2 milyar lira verecekler. Ben diyorum ki gel bu parayı emeklilikte yaşa takılanlara verelim. Para yok değil var ancak bu parayı iktidarın vatandaşa vermeye niyeti yok. İktidarın görevi 81 milyonun tamamına aş tamamına iş vermektir.

Aziz milletim bütçede ne var, cumhurbaşkanına yüzde 26 zam var. İsyanımız millet istediğinde cebinde akrep olanlara. Türkiye değil dolar uçtu. Aylık herkesin evine 11 bin lira girecekti. Şimdi size soruyorum kimin cebine bu kadar para giriyor. 2 bin liraya ayak sürüyorlar.

Tekraren söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 75 bin de öder 150 bin de öder, mesele vatandaşın cebinde para var mı o. Önce millet deyin, önce milletin cebini düşünün.

Aziz milletim değerli milletvekilleri biz krizin atlatılması için biz her türlü çözüme hazırız. Onlar diyor ki sarı yelekliler, biz diyoruz ki mutfakta yangın var. Kimsenin sokağa çıkmak gibi niyeti yok. Biz iyi ve cesur insanlar biz ayağa kalkarsak cumhuriyeti kuran kırmızı-beyazın irfanıyla ayağa kalkarız. Yolunuz yol değil boşuna nefes tüketmeyin.

Siyasetçiler gelir geçer ancak ülkemiz, milletimiz bakidir. Kim kendisine hangi dili yakıştırıyorsa varsın öyle konuşsun biz iyi dille konuşacağız.

Yeni belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz.

Atakan Aksoy- Trabzon

Ümit Bahtiyar- Denizli

Mahmut Uykusuz- Erzurum

Raif Oktay, Çankırı

Mehmet Özkan- Nevşehir

Setter Kaya- Kars

Mahir Yılmaz- Kırıkkale

Muhammet Gür- Uşak

Davut Çuhadar- Osmaniye

Mustafa Canlı- Gümüşhane

Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Biz her yanından çekiştirilen devleti yerli yerine oturtacağız. Milletimiz huzur istiyor.

Değerli milletvekilleri sevgili gençler 1960’dan bu yana işsizlik rakamları en kötü duruma geldi. Karşılıksız çek oranı yüzde 60 artmış. Poşeti bile parayla satacaklar. O poşetinde 15 kuruşunu kendileri alacak. Soğan bile alamaz duruma geldik. Tarımı bitirdiniz diyoruz gerekirse soğan ithal ederiz diyorlar.

Yakın zamanda askerlikle ilgili bir düzenleme yaptılar, biz toptan çözelim diyoruz. Biz 3+6 ay formülünü öne sürüyoruz. 3 ay temel eğitim verelim diyoruz, sonraki altı ay asgari ücretle isteyen hizmet versin diyoruz istemeyen o parayı devlete versin.

Türkiye’de İYİ Parti dışında Doğu Türkistan’daki olaya ses getiren yok. Türk ailelerin yanına zorla Çinli erkekler yerleştiriliyor. Mültecilere 200 katrilyon harcayacaksın havaalanında mahsur kalan 11 Türk’ün hesabı sormayacaksın, sizin milliyetçiliğiniz bu mu?

“AMERİKA’NIN HIZLA ÇEKİLMESİNE ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ”

Suriye’nin kuzeyine, Fırat’ın doğusuna harekat yapılmasını başından beri söylüyoruz. Yalnız Amerika’nın hızla çekilmesine şüpheyle bakıyoruz. Türk milleti karanlık işlerin içine çekilmemeli. IŞİD’le mücadele sadece Türk milletine yüklenemez. Gidiyorsanız, ağır silahlarınızı alıp gidin. Aksi bize düşmanlıktır. Her halükarda ordumuz girsin ve temizlesin.

HÜRRİYET