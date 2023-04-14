Akşener: 100 bin öğretmen atayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda 100 bin öğretmen atayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı şehir ziyaretlerini sürdürüyor. Bolu’da kent meydanında halkla buluşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs’a dair mesajlar verdi. Akşener cebinden 200 TL çıkararak meydandakilere “Bakın elimde 200 TL var. Bu Türkiye’nin en büyük parası. Bir kilo alabiliyor musunuz?” diye sordu.

Seçim ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bugünkü adresi Bolu oldu. 14 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu için Bolulardan oy isteyen Akşener, “15 Mayıs sabahı ya tek adam sistemine uyanacağız ve KPSS’ye girip 82 puan alıp sonra da AK Parti’nin bünyesinde ayısı dayısı olmadığı için 52 puanlık AK Partili birisinin çocuğuna 82 puan kaybeden çocuklarımızın umutlarını yok edeceğiz ya da 15 Mayıs sabahı ucube sistem gitmiş olacak” dedi.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

“Çok komik şeyler oluyor. 21 yıl önce bu iktidarın vaddettiği birçok şeyi bugün bu seçimde yeniden vaddeden sayın Erdoğan ile karşı karşıyayız. Ya ekonomi gitti kardeşim. Bakın elimde 200 TL var. Bu Türkiye’nin en büyük parası. Bir kilo alabiliyor musunuz? Çocuklarımız aç uyuyor. Çocuklarımızda bodurluk başladı. Allah razı olsun Millet İttifakı’nın belediye başkanlarından. Sosyal belediyecilik nasıl olurmuş gösterdiler. Kimselerin gözüne sokmadan yardım yapıyorlar.

İnsanlar fakirlikten kanlarını satıyorlar. Yani para karşılığı organını satanlar var bu ülkede. 15 Mayıs sabahı bunların hepsini ortadan kaldıracağız. 15 Mayıs sabahı işsiz gençlerimizin iş bulmasını sağlayacağız. Asgari ücreti açlık sınırından yukarı çıkaracağız. Özellikle kadınlarımız… Karanlıkta yürümekte korkan, dayak yediğinde suçlu çıkan bir Türkiye’yi ebediyen göndereceğiz. Kadınların başı dik, mutlu, gururlu ve kendilerine güvenerek hem çalıştıkları hem ailelerini geçindirdiklerini mutlu mesut yaşadıkları bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyet ile Cumhuriyet’in kurucularıyla yaptıkları kavganın Türkiye’yi getirdiği yer nedir? Bayrağın renginden rahatsız olanlar, federasyon isteyenler, kadın haklarını kabul etmedikleri bırakın İstanbul Sözleşmesini 6244 sayılı yasanın dahi ortadan kalkmasını isteyen bir zihniyetle yol yürüyenler bize akıl öğretiyor. Cumhuriyet kurucularını “iki ayyaş” diyenler düştüğünüz durumu görüyor musunuz?

Bu ülkenin kalkınması için hukukun üstünlüğüne ihtiyaç var. Bizlere müslümanlık dersi verenlerin öncelikle kul hakkına el uzatanlardan olması apayrı çelişki. 15 Mayıs sabahı Türkiye yepyeni bir güne uyanacak ve Türkiye’ye bahar gelecek. Birlikte kazanacağız. 200 TL ile kıyma alamayanlar bu 200 lirayla mutfağının bir haftalık ihtiyacını karşılayacak. Size söz olsun ki israfın önüne geçtiğimiz takdirde; hırsızlık, yolsuzluk yapmadığınız zaman Türkiye’nin imkanı ve potansiyeli çok.

Atanamayan öğretmenler… Seçilir seçilmez 100 bin öğretmen atayacağız.”