Akşener: 6’lı masanın noter görevi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sürecine değindi ve 6’lı masanın noter görevinin olmadığını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, “İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse ‘Biz varız, itirazımız yok’ dedik. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır. Kazanmak önemli. Çok endişem var” dedi.

Habertürk TV’ye konuk olan Akşener, şöyle devam etti: “2018’deki Millet İttifakı’nın oluşmasının şartları başka, bugün altılı masanın şartlarının oluşması başka. Kemal Bey dedi ki, ‘Bu altılı cumhurbaşkanı adayını tespit edecek.’ Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldım. Benim söylediğim bir şey daha var; kazanacak bir aday.”

CHP’ye gidip 15 milletvekili istediğini hatırlatan Akşener, “Bizim borcumuz yok. Çünkü eğer borç vardıysa biz 31 Mart’ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük. Ama Sayın Kılıçdaroğlu’na ölünceye kadar teşekkür edeceğim, bu başka bir şey” ifadelerini kullandı.