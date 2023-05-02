Akşener: Amerikalı firma vaadinde sakınca yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Amerikalı firma ile ilgili vaadini değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı ABD’li firma ile işletme vaadi tartışmasına değindi. Kılıçdaroğlu’nun ifadesinde sakınca yok diyen İYİ Parti lideri, HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını da değerlendirdi. Akşener, HDP oylarının içinde PKK’yı desteklemeyen de var ifadelerini kullandı.

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun o iki Türk’ün kurduğu o şirketi, ‘Türkiye’ye getirip uzay konusunda çalışma yapacağız’ demesinde bir sakınca yok. Ben kişisel olarak ve partimiz olarak Atatürk Havalimanı’nı tekrar uluslararası havalimanı haline getirmek doğrudur diye düşünüyorum.”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir firma ile işletme vaadine yönelik tartışmalara bu sözlerle dahil oldu.

“OYLARININ İÇİNDE PKK’YI DESTEKLEMEYENLER DE VAR”

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’nin de içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nın cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını da değerlendirdi. “Kürt eşittir PKK’lı haline geldi bu ülkede. Bu yanlış. AK Parti, Kürtlerin oyunu istemiyor mu? İYİ Parti, Kürtlerin oyunu istemiyor mu? Türkiye’de yaşayan herkesin oyunu istiyoruz. HDP’nin içinde yüzde 100 PKK’yı destekleyenler Kürtlerin oyları elbette vardır ama PKK ile alakası olmayan insanların da verdiği oylar da vardır” diye konuştu.

“ÇIRAY 2. SIRAYI KABUL EDEMEM DEDİ”

Akşener, “Oylarımız düşüyor” diyerek dikkatleri üzerine çeken ve milletvekili adaylığından çekilen başdanışmanı Aytun Çıray hakkında da konuştu. Çıray’ın vekil adayı olarak gösterilme ile çekilme sürecini anlattı. “Aytun Bey istifa etmedi, adaylıktan çekildi. Özel kalem arkadaşımıza kendisine bilgi vermesini istedim. Kendisini aradı, ‘İkinci sıraya konulacaksınız, bir itirazınız var mı?’ dendi. ‘İkinci sırayı kabul edemem’ dedi, akşam üstü ‘Feragat ediyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.