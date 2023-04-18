Akşener: Anketlere göre Kılıçdaroğlu kazanıyor

Millet İttifakı üyesi İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, anketlere göre Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazandığını belirtti.

Millet İttifakı üyesi İyi Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, “Anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre Kılıçdaroğlu 1. turda geçemiyor, kimisine göre 1. turda geçiyor ya da 2. tura kalıyor. Ortak bir şey var; ister 1. ister 2. tura kalsın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu.” dedi.

Akşener TV100 ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Ece Üner’in sorularını yanıtlayarak gündemi yorumlayan Akşener’in söyleşisinden öne çıkanlar şöyle:

“Anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre Kılıçdaroğlu 1. turda geçemiyor, kimisine göre 1. turda geçiyor ya da 2. tura kalıyor. Ortak bir şey var; ister 1. ister 2. tura kalsın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu.

Benim bir iddiam var; 1995 seçimleri gibi olacak. 3 parti yani AK Parti, CHP, İYİ Parti ya da İYİ Parti, CHP, AK Parti şeklinde sistem dizilebilecek. Aradaki puan farkları 3-5’tir bilemiyorum. Bundan sonra diğer siyasi partiler gelecek.

Sandıktan çıkan sonucu tartışamazsın. Tahkir etmek gibi bir saygısızlığı yapamam.

“Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir”

(Eski bakan Sadullah Ergin’in DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge’den aday gösterilmesi) Altılı masadaki ittifak sistemi üzerinde konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ve DEVA Partisi masaya oturup ortak bir liste üzerinden çalıştıkları herkes tarafından biliniyor. DEVA Partisi’nin verdiği aday isimlerini CHP değerlendirdi. Niye böyle değerlendirdiniz deme gibi bir hakkım yok. Amma velakin bu seçmenin iştiyakını anlamak mecburiyetimiz var. Seçmenin oyunu almak istiyorsak o insanı duymak, anlamak ve ikna etme mecburiyetimiz var. Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir.

“Bahçeli görevden alınmayı eleştirmiş, İdris Naim Şahin’in arkasında durmuştur”

(İdris Naim Şahin’in İYİ Parti’den Ordu milletvekili adayı gösterilmesi) İdris Naim Şahin, Erdoğan’ın yakınında bulunan bir şahıs. PKK ile mücadele etmiş bir şahıs, o zaman Çözüm Süreci’ne karşı çıkmış. O dönem basına bakarsanız görevden alınmasını Abdullah Öcalan’ın istediği iddia edilmişti. Bahçeli görevden alınmayı eleştirmiş, İdris Naim Şahin’in arkasında durmuştur. Aytun Çıray’ın FETÖ’cülük iddiası üzerinden yürürsek eğer Şahin’in bir şaibesi varsa herhangi bir tahkikat açılmadıysa güvenmek zorundasınız. Benim hakkında açıldı, Şırnak’ta bir kişinin iddiaları üzerine dava açıldı. İfadem alınmadı. Ben sanık mıyım, tanık mıyım bilmiyorum? Buğra Kavuncu hakkında da FETÖ suçlaması yapılmıştı. Mahkemeye gitti. Şimdi dalga geçiyorum ‘İçimizde FETÖ suçlamasından aklanan tek siyasetçi sensin’ diye..

“Bizim Erdoğan’la çok dürüst bir iletişimimiz var”

(İYİ Parti Elazığ 1. sıra adayı) O ilginç bir arkadaştır, ön seçimle çıktı. Bu arkadaş 10,5 yıl hapis yatmış bir ülkücüdür. 15 Temmuz’dan sonra 33 kişi tutuklandı, İrfan Sönmez’de takipsizlik aldı, beraat aldı.

Bizim Erdoğan’la çok dürüst bir iletişimimiz var. Erdoğan hastalandığım zaman ve harekata gidileceği zaman aradı, ben de kendisini daima Türkiye’yle ilgili önemli bir konu üzerinden aradım.

(Hiç ağlayamadınız mı?) Hayır, isterdim. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Göçü Rumeli kadınları yapmış. Biz hiçbir şeyi unutmayız. Anneannemin, halalarımın anlattığı yanında benimki çok hafif kalıyor ama ağlamayı isterdim.

“Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım”

O masada HDP yok, 31 Mart seçimlerine giderken bizim aday gösterdiğimiz her yerde HDP aday gösterdi. Bu işte bakanlık vs. o masanın altında, üstünde hiçbir yerinde HDP yok, olamaz. Oturursa ‘Meral Hanım size güle güle’ derler, bu netlikteyiz.

Ben Kürtleri incitmek istemiyorum. Demirtaş, her televizyona çıkmamdan önce bir beyanat verir. Eşiyle beraber kahvaltı yapmak istediğini söyledi, ‘Benle kahvaltı etmeden önce şehit ailelerinden özür dilesin’ diyemedim. Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım.

Herkes Akşener’e ahkam kesiyor, ben bir şey değilim, ben bir şey istedim mi? Pervin Buldan 2018’de durup dururken beni faili meçhul cinayetlerle ilgili suçladı, eşini öldürtme iması yaptı, ‘O gün İçişleri Bakanı kimdi?’ dedim, bana cevap vermedi.

Bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu dolayısıyla her şeyimizle destekliyoruz. Gençlerin oyunun gelmesi için her birimizin bu insanları anlamak, seslerini duymak, bilmek ve çözüm üretmek durumundayız.

Millet İttifakı’nın içinde yer almasını isterdim ama CHP’den kopmuş bir arkadaşımız olduğu için CHP’nin getirmesi gereken bir durumdu, memnuniyet duyardım. Sayın İnce’nin bir linçe tabi tutulmasını doğru bulmuyorum.”