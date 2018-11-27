Akşener, Balıkesir adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında Balıkesir belediye başkan adayını İsmail Ok olarak açıkladı.

İşte Akşener’in sözlerinden satır başları:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız İsmail Ok kardeşimdir. Kendisine “Balıkesir’e gideceksin” dediğimde “sayın başkanım sizin dediğiniz her şey benim için görevdir” dedi.

Değerli milletvekilleri, kıymetli misafirler hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin emanetini hakkıyla taşımayı nasip et Allah’ım. Konuşmamın başında dün İstanbul’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Ümit ediyorum ki Kırım’daki ülkemizin de resmi olarak tanımadığı işgal sona erecektir.

Hafta sonu bildiğiniz gibi öğretmenler günüydü, buradan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.

Aziz milletim çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz mağdur durumda. İktidarın başındaki adam geçen hafta Almanya’da üç buçuk milyon üniversiteli var dedi, biz de sekiz buçuk milyon. Bizde üniversite mezunu işsiz sayısı 800 bin.

İyi giden her şeyi bozdukları gibi, iyi eğitim veren eğitim kurumlarını da bozdular. Deneme yanılma yöntemiyle bir nesli mağdur ettiler.

Sayın Erdoğan bir sabah uyandı sınavları kaldırdım dedi, Milli Eğitim Bakanı bunu televizyondan öğrendi.

Sevgili gençler OECD’nin ölçümlerinde Türkiye 72. Sırada, Türkiye Trinidad Tobago ile aynı sırada. Erdoğan’ın istediği sorgulayan nesil değil kendisine kurşun asker olan bir nesil. Ataması yapılamayan öğretmenler arasına torpil olayını sokuyorlar. Mülakat eşittir, torpil demektir.

Bizim için her Türk vatandaşı eşit mesafededir, iktidar millet ittifakına oy verenlere zillet ittifakına oy verenler diyor. Biz ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız.

Değişmeyen bir gündemimiz var, ekonomik kriz. Anlaşılan iktidar başladığı noktada geri bırakacak. Bütün veriler gösteriyor ki 2019 daha zor geçecek. Doğal gaza yapılan zamlar yetmiyormuş gibi şimdi de herkese trafik cezası kesiyorlar. Yetti artık, yeter artık düşün milletin yakasından.