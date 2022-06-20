Akşener: Başbakanlığa talibim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama yaptı ve başbakanlığa talip olduğunu açıkladı.

Siyasette seçim tartışmaları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Akşener, ”Başbakanlığı talibim” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin belediye başkanlarıyla buluştu. Parti genel merkezindeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Akşener, dün Ankara’da İYİ Partili Belediye Başkanları ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre; belediye başkanları toplantıda ”Cumhurbaşkanı adayımız siz olun” çağrısında bulundu. Akşener’in ise o çağrıya, ”Daha önce açıklama yaptım. Biz parlamenter sisteme geçişin ardından, Bakanlar Kurulu ile birlikte, Başbakan olarak bu ülkeyi yönetmeye talibiz” sözleriyle yanıt verdi.

Akşener, İYİ Parti’nin oy oranının her gün yükseldiğine de dikkat çekti.