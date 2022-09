Akşener: Ben sülaleme sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Kılıçdaroğlu’na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Siz sahip çıkamaz başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi Kocaeli’nde İzmit Belediyesi’nin ağabeyinin ismini verdiği Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışına katıldı.

Ağabeyi Nihat Gürer ve ailesi hakkında konuşan Akşener, şunları söyledi:

*Biz oldukça kalabalık bir aileyiz. Babamın ailesi özellikle oldukça kalabalık bir ailedir. Onlar burada, kuzenlerim burada, yengelerim burada ve ağabeyimi anıyoruz. Rahmetli ağabeyim çok enteresan bir insandı.

*Kız erkek ayırmaz, kızlardan yana tercih kullanırdı. Her kız çocuğunu evladı, her genç kızı kız kardeşi görürdü, her yaşlı kadını halası görürdü. Benim 13 halam var. Dolayısıyla birbiriyle çelişmeyen, rahatsız etmeyen ama zor zamanda birbirinin yanında olan bir aileyizdir.

*Herkesin iyiliğine koşan bir insanıydı ağabeyim. Hiç talepsizdi ben ondan feragat etmeyi öğrendim. Biz siyasi bir aileye mensubuz.

*Benle beraber 2 İçişleri Bakanı çıkmış ailemizden…Batı Trakya Cumhuriyeti’nin kurucusu olan bir aileyiz, Atatürk’ün arkadaşı olan amcalarımızın bulunduğu bir aileyiz. Bu cumhuriyetin kurucusu kendini sayan bir aileyiz.