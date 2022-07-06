Akşener: Bıktık bu hükümetten

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin son dönem politikalarını eleştirdi ve ekonomide yeni önlemler alınması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’daki Tunalı Hilmi Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener’in ziyaret ettiği bir gözlükçü, “Yeter, bıktık bu hükümetten. Bıktık, yıldık. Yeter” diyerek isyan etti.

Çankayalılar, Akşener’i Kuğulu Park’ta İzmir Marşı söyleyerek ve çiçeklerle karşıladı. Parkta kendisini karşılayan yurttaşlara seslenen Akşener, daha sonra Tunalı Hilmi Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Akşener’in “işler nasıl” diye sorduğu bir saatçi, “Son zamanlar çok bir hareket yok. Bugün iki tane saat sattım” karşılığını verdi. Dükkanın kendi mülkü olduğunu söyleyen esnafa Akşener, “İki saat de yetmez” dedi. Esnaf da “Yetmez. Biz, normalde günlük beşin, altının altına düşmeyen bir mağazayız. Ama bu üç, dört aydır enflasyondan dolayı işlerimiz bayağı aşağılarda” diye konuştu.