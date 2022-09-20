Akşener: Bizi Kürtlere düşman edemeyecekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da yaptığı açıklamada Kürtlere düşman olmadıklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkentte esnaf ziyareti yaptı.

Akşener yaptığı konuşmada, “Meral Akşener’e Etimesgut’ta ‘PKK’lı’ ama Batman’da ‘faili meçhulcü’ diyorlar. Hayatında PKK’ya taş atmamışlar bize hakaret edebiliyorlar. Yıl 2005, Sayın Erdoğan gitti, Diyarbakır’da bir konuşma yaptı. İsmini söylesem hepimizin tanıdığı önemli bir Güneydoğulu korucubaşı, milletvekilliği yapmış bir ağabey beni aradı ve şöyle dedi; ‘Torunlarım, yeğenlerim gelip bana diyor ki: ‘Amca, dede biz Kürt halkına ihanet mi ettik? Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durduk diye.’ Siz o insanları darmaduman ettiniz. Siz kimsiniz, bizi suçlamak kim” ifadelerini kullandı.

“Bu can bu bedende durdukça, bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler” diyen Akşener, “Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar canları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK’nın yanında duran elbette vatan hainidir. PKK bir silahlı, ayrılıkçı terör örgütüdür” ifadelerini kullandı.