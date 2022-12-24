Akşener: Böyle yaparsanız bu şarkı biter

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt verdi.

İYİ Parti Lideri Akşener, 6’lı masada ortak olduğu Kılıçdaroğlu’nun ‘iç işlerimize karışma’ çıkışıyla ilgili sessizliğini bir bozdu, pir bozdu. Akşener, “Kılıçdaroğlu’nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Oraya giden söz genellikle kurmaylardan geldi. Bu beni ve arkadaşlarımı incitse bile kenara koyduk.” dedi. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ’16 milyon’ vurgusuyla ilgili de CHP kanadına ses getirecek bir mesaj gönderdi. Akşener, “Böyle yaparsanız, bu şarkı burada biter.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “iç işlerimize karışmayın” çıkışı 6’lı masada dengeleri derinden sarstı. Bir süredir konuyla ilgili susmayı tercihi eden İYİ Parti Lideri Akşener bugün deyim yerindeyse patladı. Akşener’in 16 milyon vurgusuyla Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına kırmızı ışık yakan Kılıçdaroğlu’na rest niteliğinde bir cevabı oldu. Akşener ayrıca CHP kanadına ‘iç işlerimize karışma’ uyarısı nedeniyle sitem dolu mesajlar gönderdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayın programında 6’lı masa ve cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Akşener’in Kılıçdaroğlu’na gönderdirdiği mesajlar, önümüzdeki günlerde 6’lı masada kartların yeniden dağıtılacağı ve sürpriz hamlelerin geleceği izlenimi oluşturdu.

‘BÖYLE YAPARSANIZ BU ŞARKI BİTER’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’16 milyon’ vurgusunun sorulması üzerine Akşener, “Sayın erdoğan oradan giderken bu şarkı burada bitmez dedi ve gerçekten bitmedi şu anda cumhurbaşkanı. Şimdi Sayın İmamoğlu’nun da bitmeyecek. Sadece 16 milyon çerçevesi içerisine koyarsanız o şarkı biter” şeklinde gözdağı verdi.

Akşener’in açıklamalarından satır başları:

“KENDİ SEÇTİRDİĞİM BELEDİYE BAŞKANI İÇİN KİMDEN İZİN ALACAĞIM”

Mersin hariç diğer tüm belediye başkanlarını CHP ve İyi Parti’nin çalışmaları sonucu seçildi. Dolayısıyla biz, bu arkadaşlarımızın iyi yaptığı şeylerden de sorumluyuz, kötü yaptığı şeylerle de.

O kadar büyük saygısızlıklar gördüm ki bu süre içerisinde, o çok ayıp bir şeydi. Kendi seçtirdiğim belediye başkanı için kimden izin alacağım, öyle bir durumumuz yok. CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumlulukları bize ait.”

“İÇ İŞLERİMİZE KARIŞILMAMALI” UYARISI

İkili bir sistem o. Normalde sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Oraya giden söz genellikle kurmaylardan geldi. Bu beni ve arkadaşlarımı incitse bile kenara koyduk.