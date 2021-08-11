Akşener: Bu ablanıza FETÖ’cü dendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla yaptığı konuşmada kendisine yönelik suçlamalara değindi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas’ın Zara ve İmranlı ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kendisini karşılamaya gelenlere ilçe meydanında seslenen Akşener, bugüne kadar 48 il gezdiğini ve bir tek esnafa “Hangi partilisin?” diye sormadığını söyledi. Esnaf ziyaretlerinde partisini övmediğini, propaganda yapmadığını belirten Akşener, “Sizin sesiniz olmaya gayret ettim. Bunun için de birlikte mesafe aldık. Benim sizden ricam şu, seçim zamanı kapınıza gelecek benim partim de dahil hangisi sizi ikna edebilirse ona oy verin” dedi. Akşener, kendisine yönelik eleştirilere de değinerek, “Bakın bu kardeşinize, bu ablanıza ‘FETÖ’cü dendi. Arkadaş 5 senedir geziyorum, tutuklayan yok. Ben madem FETÖ’cüyüm gereğini yapın kardeşim ama ben bu ülkede kimin ne halt olduğunu bilenlerdenim” diye konuştu