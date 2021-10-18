Akşener: Bu düzen değişecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle birlikte, ilçe gezilerinde vatandaşın yoksullukla ilgili kendisine yakarışlarının yer aldığı videoyu paylaşan Akşener, “İktidar yoksullukla mücadele etmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi seçti. Bol maaşlı danışmanlarını, müteahhitlerini ve yandaşlarını milletimize tercih etti. Ama kimsenin şüphesi olmasın ki; Bu düzen değişecek. İYİ Parti iktidarında Türkiye iyileşecek!” dedi.