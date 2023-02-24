Akşener: Bu masa noter görevi görmeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun sözlerine yanıt verdi.

Akşener, “Sayın Bülent Kuşoğlu’nun verdiği bir beyanat var. Bu masa sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adayı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söyleyen bir şey. Bir tekzip görmedi bu. Sayın Bülent Kuşoğlu Sayın Kılıçdaroğlu’na çok yakın bir insandır. Bu masa noter görevi görmeyecek.” dedi.

Akşener’in gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı sonrası Saraçhane’de düzenlenen miting vardı. Akşener, özellikle 6’lı masa içinden yapılan “İyi Parti’nin adayı İmamoğlu” yorumlarına ve o desteği eleştirenlere tepki gösterdi.

“Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Sonuç geri zekalılık. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, iç işlerine karışır oldum.”

Saraçhane’deki miting günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olduğunu hatırlatan Akşener, şunları söyledi:

“Almanya’ya gitmesinde sayın Kılıçdaroğlu’nun bir şeyi yok, problemi yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı. Benim telefonumdan düzenek kurulurdu. Arardı sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu halka gösterirdim. Ben bunu yapardım. Bunu akıl eder kurmay zeka.”