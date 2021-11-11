Akşener büyükelçilerle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, Akşener’in, Ankara’da mukim büyükelçiler ile zaman zaman değerlendirmeler yapmak üzere bir araya geldiği belirtilerek, “Güncel ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıda İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hususunda partimizce yapılan çalışmalar konusunda muhataplarımıza bilgi verilmiş ve ülkemizin AB üyeliği perspektifi konusunda da görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.