Akşener: Dar gelirli borç sarmalında

Milliyetçi Hareket Partisi’nden ihraç edilmesinin ardından İYİ Parti’yi kuran Meral Akşener, partisinin grup toplantısında ‘Esnafla mücadele planı’nı eleştirdi.

Akşener, “Ekonomik şartlar artık vatandaşımızı cebini yakıyor. Dar gelirli bir borç sarmalında…” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Ekonomik şartlar artık vatandaşımızı cebini yakıyor. Dar gelirli bir borç sarmalında…

Çarşıda pazarda markette zabıtaya etiket kontrol ettiriyor. Enflasyonla böyle mücadele edeceklerini zannediyorlar. Biz de geçiş ücreti düşsün diye Erdoğan’ın yaptığı otoyollara, köprülere, tünellere zabıta mı gönderelim? Teşhisi doğru yapmazsanız tedaviden doğru sonuç alamazsınız.

Market raflarında diş macunu etiketi kontrol ederek enflasyonu düşürecek bir ülke izlenimi veriyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor… Bizi dinlemiyor ama Allah var Amerika’nın her sözünü dinliyor yerine getiriyor. Devlet hiçbir zaman kendi milletine bu kadar kayıtsız kalmamıştı. İktidar içeride algı operasyonlarıyla durumu idare etme peşinde.

İN DEMEKLE İNİYORSA HADİ BAKALIM İŞSİZLİĞİ İNDİRİN

Meğer başımıza bütün bu çorapları ören bakkallar, pazarcılar, fırıncılarmış. Bütün esnaf kafa kafaya vermiş ekonomiye karşı saldırıya geçmiş. Açıklanan enflasyonla mücadele planının özeti bu, enflasyonla mücadele planı değil esnafla mücadele planı…

Bu kafayla gidersen esnaf sattığı ürünün yerine bir şey koyamaz hale gelecek. Raflar boş kalacak. Yıllar sonra kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği indirin.

Yine liyakat aramıyor, yaptığı hataları alkışlayanlardan kurul kuruyor. Kurula girenlerin ilk işi makam arabalarını beğenmemek oldu. Türkiye’nin iş insanlarını, esnaf odalarını, partilerini topla ve danış. Kalabalık toplantılarda kendini alkışlatman sorunları çözmeyecek.

AK PARTİ İLE CHP’NİN HALAT ÇEKME YARIŞINA…

Hizaya çekemeyecek, diz çöktüremeyeksiniz. Boykotlar, karartmalar bizi durduramayacak ve emin olun ki güneşi balçıkla sıvayamayacaksınız. Artık İYİ Parti var. Şef Erdoğan yönetiminde AK Parti’den sesler korosunu dinlemek istemiyoruz ve dinlemeyeceğiz. AK Parti ile CHP’nin halat çekme yarışına benzeyen seçim düzenini sona erdireceğiz…

RAHİP BRUNSON’UN SERBEST KALMASI

Bu papaz meselesi öyle bir mesele ki sussam olmaz, söylesem memleket bizim. Buradan soruyorum. Bu papaz, FETÖ’cü PKK’lı değilse niye içeri attınız. Yok eğer bu suçları işlediyse niye bıraktınız. Bağımsız mahkemeler masalını geç Sayın Erdoğan, bize yutturamazsın. 12 Ekim’den önce ABD’de hazırlıklar yapıldı, papazı karşılayacak komite hazırdı, uçak piste çekildi. Ajanlık yok, aldığı ceza örgüt üyeliğinden öyle mi? Kimi kandırıyorsunuz. ‘Al papazı ver papazı’ diyordun, papazı verdin gitti, peki kimi aldın? FETÖ’nün elebaşını alabildin mi, PKK”nın elindeki iki istihbaratçımızı alabildin mi?

TRT