Akşener: Dünyada hala 17. sıradayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin gidişatına dair açıklama yaptı.

İşte Akşener’in konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da yaşanan olayı gördünüz. 1 bin kişilik geçici bir iş için 44 bin kişi başvurdu. Ballandıra ballandıra anlattığınız ekonomimizin durumu ortada. Dünya ekonomik sıralamasında hâlâ 17. Sıradayız. Her şey yolunda diyorsunuz ama her hafta yeni bir destek paketi hazırlıyorsunuz.

Geçen hafta spor kulüpleri, KOBİ’ler ve kredi kartları için düzenleme yapıldı. İktidar spora kaynak aktarmak istiyorsa farklı bir yöntem bulmalıdır. Spor kulüplerine 10 milyar dolar kaynak aktarılırken, üretimin merkezi KOBİ’lere 20 milyar dolar ayrılıyor.

Elektrik faturasını ödeyemeyenler için yapılan düzenleme, 80 liralık faturayı vatandaşımızın ödeyemediğini gösteriyor. Ekonomik ve sosyal adaleti sağlamak devletin başlıca görevidir. Pırlanta ve yat için vergi alınmazken, kitap için yüzde 18 vergi alınıyor.

Az önce kredi kartlarını yeniden yapılandırma için bir söz söyledim. 24 Haziran seçimlerinden önce yapılandırma için bir plan öne sürmüştüm, demek ki gerekirse kaynak bulunabiliyor. Kaynakları doğru kullanmak gerekir dedim ama iktidarın çarçur politikası devam ediyor.

Geçmeyen araç için, yatmayan hasta için bu sene 12 milyar lira ödenecek, bu nasıl bir hesapsızlıktır.

“Madem kriz yok bunu neden yapıyorsun” diyoruz, “sana mı hesap vereceğiz” diyorsun. “Cari açık azaldı” diyorsun, paramız kül oldu. Bu rakam başarının değil krizin göstergesidir. Değişimin zamanı gelmiştir.

31 Mart seçimlerine değinmişken bazı belediye başkan adaylarımızı açıklayalım.

Sayın Doktor Cihan Kolik, Sakarya büyükşehir belediye başkan adayımız

Sayın Doktor Serdar Kaman Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayımız

Sayın Oğuz Şimşek Konya büyükşehir belediye başkan adayımız

Sayın Levent Dikmen Kastamonu belediye başkan adayımız

Sayın Taner Söylemez Ağrı belediye başkan adayımız

Sayın Yakup Özcan Rize belediye başkan adayımız

Sefer Özel Güneysu belediye başkan adayımız,

Hep söylüyorum vaatlerinizin takipçisi olacağım. İYİ Parti’nin bazı önerileri dikkate alınınca milletimiz biraz nefes aldı.

Asgari ücretin 2020 lira olması İYİ Parti’nin teklifiydi. Ama ardından kepçeyle vergi alındı. Asgari ücret yüzde 20’lik vergi dilimine girince alınan vergi oranı artacak. Gelin bu oranları tekrar düzenleyelim.

Emeklilikte yaşa takılacaklara yönelik yasa teklifini getirin İYİ Parti evet diyecek. Memurlukta mülakat yerine liyakati öne alan teklifi getirin İYİ Parti evet diyecek. Bu yüzden de doğru iş yaparsanız destek oluruz. Yanlış iş olursa karşınızda dururuz.