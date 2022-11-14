Akşener: Elini kırarım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye’den gelen mültecilerle kendileri ile bir tutmamaları gerektiğini belirtti.

İYİ Parti lideri Akşener, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde girdiği her dükkanda alım gücünün düşmesi ve zamlardaki artışla ilgili yakınmalar duydu. Mültecilerle ilgili de Akşener, “Bizi Suriye’den gelen sığınmacılarla bir tutmaya kalkışanların elini kırarım” dedi.

Bir başka esnaf da alım gücünün düştüğünü belirterek, “Millet zamlara alışamadı” dedi.

Başka bir esnaf da kiraların yükselmesinden yakındı.

Girdiği dükkanda bir ilkokul öğrencisi ile karşılaşan Akşener, alışverişinin tüm masraflarını karşılayacağını belirtti.

Akşener, genç kıza “Yıllar sonra bana geleceksin, ‘Ben şunu oldum’ diyeceksin” ifadelerini kullandı, ardından genç kıza sarıldı.

Kozan ilçesini de ziyaret eden Akşener, “Çok uzun zamandır esnafın, tüketicinin, gencin, emeklinin, kadının, atanamayan öğretmenin derdinden konuşmak yerine ‘sen şucusun, sen bucusun’ diyerek yapılan bir siyasete ‘hayır’ demek için bu gezileri başlattıklarını söyledi.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Öyle bir şey oldu ki o esnaf dükkanlarının içindeki müşteri aynı zamanda velinimettir. Çok uzun zamandır seçmen velinimet olmaktan çıkmıştı. Şimdi yeniden velinimet oldunuz. Bakın samimiyetle bir şey söylüyorum; Allah rızası için ben başta olmak üzere herkesi buraya getirip karşınızda resmi tazim durdurun çünkü patron, velinimet sizsiniz.

*’Oculuk buculuk’ üzerinden konuşup sizi birbirinizle kavga ettirip oy almak çok kolay iş ama derdine çare bulmak üzere çalışıp o derdin çözümünü oluşturup o çözüm üzerinden siyasi partiler, siyasiler sizin için rekabet ederse işte acı meselelere tatlı çözümler üretmek zorunda kalınır.

*Bütün siyasiler sizin dertleriniz üzerinden çözüm üretecekler, rekabet edecekler. Siz patronsunuz, hangisini uygun görürseniz de ona oy vereceksiniz. Bu da bizim için amennadır.