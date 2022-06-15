Akşener: Erdoğan yüzünden haksız duruma düşebiliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunanistan’la yaşanan gerilim üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye olarak, Yunanistan ile davamızda, sonuna kadar haklıyız. Ama Sayın Erdoğan yüzünden, haksız duruma düşmekten kaygılıyız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara’da meydana sel felaketine değinen Akşener, “İklim krizi meselesi, iktidar-muhalefet meselesi değildir. Bu mesele, el ele, kol kola hep beraber Türkiye’nin geleceğini kurtarma meselesidir. Bu mesele, bizden sonraki nesillere, yaşanabilir bir Türkiye bırakma meselesidir. Biz, ülkemiz için hayati öneme sahip, iklim krizi ile ilgili atacağınız her türlü olumlu adımın yanında olacağız” dedi.

Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı ‘Gelire Endeksli Senet’ uygulamasına ilişkin, “Nebati Bakan’ın ışıltılı zihninin, son mucizesini de biliyorsunuz. Bu öyle bir mucize ki; Gelire Endeksli Senet açıkladılar, ama ortada gelir yok. Sonradan öğrendik ki; Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün gelirlerini pazarlıyorlarmış. Bu gelirler eskiden nereye gidiyordu? Devletin hazinesine. Yani millete. Peki, şimdi nereye gidecek? Gelire Endeksli Senet’i alan tasarruf sahibine” diye konuştu.

Akşener, asgari ücrete değinerek, “Milyonlarca vatandaşımız evine ekmek götüremiyor. İğneden ipliğe her şeye gelen zamlar doğrultusunda bir an önce asgari ücreti güncelleyin. 2 bin 500 liraya çıkardığınız en düşük emekli maaşını da asgari ücret seviyesine çıkartın. Milletimizi, ayın ortasına bile gelmeden eriyen maaşlar ile açlığa, yokluğa ve çaresizliğe mahkum edemezsiniz. Yandaşınız üç kuruş zarar etti diye, dünyaları yerinden oynatırken; milletimizi geçim sıkıntısıyla, borçlarla bir başına bırakamazsınız. Kendi eşinizi, dostunuzu, akrabanızı ihya ederken, bu milletin evlatlarını görmezden gelemezsiniz. Artık kabul edin. Sizin bu aziz millete verecek, hiçbir şeyiniz kalmadı. Bu saatten sonra yapılacak belli. Getirin sandığı, kararı milletimiz versin” dedi.

Ekonomi politikaları üzerinden iktidarı eleştiren Akşener, “2014 yılında çıkardıkları yasayı imha edip, Türkiye’nin enerjisini, ithal ürünlere mahkum ettiler. Yerli kömür ve kaynak kullanarak, üretim yapan santraller, teker teker kapanıyor. Ortaya çıkan zarara dayanmaları mümkün değil. İthal doğal gazı, kömürü, LPG’yi satan yabancı ülkeler kazanıyor. O ürünlerle üretim yapan firmalar da kazanıyor. Milli kaynaklarla üretim yapan sanayicimiz ise her geçen gün kaybediyor. İşte size, sözüm ona, yerli ve milliliğin kitabını yazan Bay Kriz’in gerçek yüzü. Gerçekten ibretlik” ifadelerini kullandı.

Akşener, Türkiye’nin dış politikada derin bir krizin içinde olduğunu savunarak, “Bu derin krizin mimarı da tabii ki Sayın Erdoğan. Sonuçta biz O’na, boşuna Bay Kriz demiyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan ile davamızda, sonuna kadar haklıyız. Ama Sayın Erdoğan yüzünden, haksız duruma düşmekten kaygılıyız. Çünkü bugün; ‘Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum’ diyen Sayın Erdoğan’ın, yarın; ‘Şaka yapmıştım’ deme ihtimali olduğunu, gayet iyi biliyoruz. Bugün; ‘Benim için Miçotakis diye biri yok’ diyen Sayın Erdoğan’ın, yarın; ‘Kardeşim Miçotakis’le aramızı bozmaya çalıştılar’ diyerek, işin içinden sıyrılıp, Türkiye’yi de taca çıkarabileceğini de çok iyi biliyoruz” diye konuştu.