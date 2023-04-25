İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenleme konusunda hükümeti eleştirdi.

Seçim çalışmalarını Balıkesir’de sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT düzenlemesi, 3600 ek gösterge ve en düşük emeli maaşı konularında açıklamalarda bulundu. Akşener, “EYT’de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz. Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. En düşük emekli maaş asgari ücret seviyesine çıkaracağız.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye Tarih Yazacak.” sloganıyla Balıkesir’de vatandaşlarla bir araya geldi.

“Başbakan Meral diye bağırıyorsunuz, ben de Allah var başbakan olmayı çok istiyorum ama bedavadan olmaz. Oylarınızla olur, İYİ Parti’yi birinci parti yaparsanız olur. Herhangi bir şahısla veya gruplarla pazarlık yapacak bir tip değilim ben. Elbette helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum.” diye konuşan Akşener’in buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

“Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan, her şeyi iki dudağının arasına bağlamış tek adam sistemi, ucube sistem; diğer tarafta ise yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü uygulamayı söz veren ve bunu uygulayacak olan Millet İttifakı.

Bir tarafta şu meydanlara çıkıp hiç utanmadan yalan söylemeyi, iftira atmayı marifet haline getirmiş Recep Bey… Arkadaşlar biz ‘yuh’ demeyiz, gereğini yaparız; ben gereğini yapıyorum, siz de sandığa gidip gereğini yapın.”

15 Mayıs’ta inşallah İYİ Parti birinci parti, sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren bir ay içerisinde 100 bin öğretmen atacağız, derhal. Çiftçinin ektiği bütün ürünlerin öncelikle taban fiyatını açıklayacağız.

“EYT’DE YAPILAN HAKSIZLIKLARI GİDERECEĞİZ”

Bütün kredilerinizi yeniden yapılandırıyoruz. Diyelim ki çoban tuttunuz, çobanın SSK, Bağkur primi devlet olarak biz ödeyeceğiz. 3600 ek gösterge büyük bir haksızlık oldu, onları düzelteceğiz. 3600’ü sizden öğrenip ben söyledim. Seçime gidince gitti. EYT’de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKACAK”

Mülakatı kaldırıp bu üçkağıtlara son vereceğiz. Allah beni size karşı utandırmasın. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu o da yeni yatacak. Bu arada 5 bin 500 liraydı. Emekli maaşlarının artırılmasının sebebi biziz. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız, doğrusu budur.

“STAJ MAĞDURLARININ MAĞDURİYETLERİNİ GİDERECEĞİZ”

Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Köy okullarını açacağız. Öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi gidecek o köye. Havza bazlı tarım yapacak. Türkiye’yi bir hendek ülke yaptılar, Suriyeli kardeşlerimizin tamamı iki yıl içinde memleketlerine gidecek. 14 Mayıs akşamı Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına teşekkür edip emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu da makamına alkışlarla oturtacağız. Eğer benim partimi birinci parti çıkarırsanız elbette ki Başbakan olacağım.”