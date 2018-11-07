Akşener: FETÖ’nün milletvekili yok muydu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması hakkında yaptığı açıklamasında hükümete yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mesela bu FETÖ’nün hiç milletvekili yok muydu? Hiç grup başkanvekili, hiç bakanı yok muydu? Hiç genelbaşkan yardımcısı yok muydu? Hiç başkanlık divanı üyesi yok muydu? Verdiğimiz önerge AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. FETÖ’nün siyasi ayağının açığa çıkmasını istemiyorlar” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Akşener, “Yasama yılının başında bir araştırma önergesi vermiştik. FETÖ’nün siyasi ayağının meclis tararafından araştırılmasını istedik. Eğitim, yargı, emniyet ve ordudaki ayakları tespit edildi. ama siyasi ayağı hala ortada duruyor. Mesela bu ihanet şebekesinin hiç milletvekili yok muydu? Hiç grup başkanvekili, hiç bakanı yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Hiç başkanlık divanı üyesi yok muydu? Verdiğimiz önerge AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Geçtiğimiz hafta yine önerge verdik. AK Parti ve MHP yine karşı yine reddedildi. FETÖ’nün siyasi ayağının açığa çıkmasını istemiyorlar. Biz HDP’nin ‘evet’ dediği önergeye ‘evet’ demeyiz diyorlar. Ama Tunceli’de donarak şehit olan askerlerimiz için HDP ile aynı oyu kullanarak ‘hayır’ diyorlar” dedi.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle…

“Haftasonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olay hepimizi derinden sarstı. 20 yaşındaki gencecik evladımız Koray Şener’e önce ailesine sonra spor camiasına başsağlığı diliyorum.

“İktidar ekranlarda, manşetlerde gürültü çıkarırken mazlumlar ve kimsesizler kulaktan kulağa hakikati fısıldıyor. İYİ Parti’de milletin getirdiklerini haykırıyor. Milletimizin avukatlığını yapıyoruz. bizim gizli kapaklı işimiz yoktur. Milletten başka kimseye verilecek hesabımız da yoktur. Biz milletin partisi, milletin kendisiyiz”

“Yasama yılının başında bir araştırma önergesi vermiştik. FETÖ’nün siyasi ayağının meclis tararafından araştırılmasını istedik. Eğitim, yargı, emniyet ve ordudaki ayakları tespit edildi. ama siyasi ayağı hala ortada duruyor. Mesela bu ihanet şebekesinin hiç milletvekili yok muydu? Hiç grup başkanvekili, hiç bakanı yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Hiç başkanlık divanı üyesi yok muydu? Verdiğimiz önerge AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Geçtiğimiz hafta yine önerge verdik. AK Parti ve MHP yine karşı yine reddedildi. FETÖ’nün siyasi ayağının açığa çıkmasını istemiyorlar. Biz HDP’nin ‘evet’ dediği önergeye ‘evet’ demeyiz diyorlar. Ama Tunceli’de donarak şehit olan askerlerimiz için HDP ile aynı oyu kullanarak ‘hayır’ diyorlar”

“2019 YILINDA EKONOMİMİZİN BÜYÜME İHTİMALİ YOK”

“Krizin çok daha ağırlaşacağı döneme yaklaşıyoruz. Bütün veriler gösteriyor ki cep delik cepken delik. Kriz gittikçe derinleşiyor. Cumhurbaşkanının ekonomi ile ilgili konulara hiç girmemesi bunu gösteriyor. Önce dış güleri ve papazı bahane etti. Papazı verdikten sonra ekonomi ile ilgili bir şey söylemiyor. Damat ne zaman konuşsa dolar fırlıyor. Bütün veriler gösteriyor ki 2019 yılında ekonomimizin büyüme ihtimali yok. Yıllardır üretmeden dışarıdan borç aldılar. Kredi faizleri, kurdaki artışlar ve firmaların nakit sıkıntısı nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Enflasyon canavarı yüzde 25.2 ile son 15 yılın zirvesini gördü. Çarşıda pazarda fiyatlar 4 ay öncesine göre daha mı ucuz? Benzin, mazot, doğalgaz daha mı ucuz? Servis ücretleri,, defter, kalem, silgi daha mı ucuz? Bunların hiç birine ‘evet’ diyemiyorsanız geldikleri günden daha kötü bir Türkiye var artık. kendi keyifleri yerinde olduğu için sizin çektiklerinizi bilgisayar oyunu sanıyorlar. Beş kişilik aile günde 3 öğün bir simit yese yuvarlak hesap 800 lira, insaflı bir yere denk gelirseniz çay parası 900 lira yapar. Günde üç öğün çay ve simit parası 1700 lira yapıyor. Asgari ücret 1600 lira. Daha kirayı kim ödeyecek?

“LÜKS TÜKETİM HARİÇ KDV’Yİ YÜZDE 18’DEN YÜZDE 10’A İNDİRİN”

“Suriyeli göçmenlere 35 milyar harcadığınız iddia eden bir iktidar, emekliye zam vermeye gelince o kadar parayı nereden bulacağız deme hakkına sahip değildir. 16 yılda elinize 2 trilyon para geçti. Yapılan 25 milyar dolarlık duble yol. Gerisinin nereye gittiğiniz söyleyen yok. Deprem paralarına el koydunuz. Şimdi de işsizlik parasından yiyorsunuz. Bir çağrı yapıyorum, asgari ücretten vergi almayı bırakın. Lüks tüketim hariç KDV’yi yüzde 18’den yüzde 10’a indirin. Enflasyonun düşmesine katkı sağlar ve milletimize nefes aldırır. Bu enflasyon oranlarıyla yatırım olmaz. Ya bir yol bulun ya da bu yoldan çekilin”

KRİZE KARŞI ÖNERİLER

“Otomotiv sektörü nefes alsın diye ÖTV’yi yüzde 20’ye indirin dedik. Eksik ve geç olsa da bir indirim yaptılar. Ancak önerilerimize bütünüyle uygulamadan krizden kurtulamazlar. Önerilerimizi bir kere daha tekrarlayayım. Bir, damat Berat’ı bir an önce hazine ve maliyenin başından uzaklaştırın. İki, üst düzey bürokratları liyakata göre değiştirin. Üç, 2019 bütçesini gerçekçi hale getirin. Yeni bir eylem planı hazırlayın. Sanayi ve tarımda 3 yıllık gerçekçi bir üretim reformu ve planı yapın. Kamuda lüks tüketime ve israfa son verin. Sanayi ve tarımda yatırımları devam ettirin. Çalışanlara kriz zammını bir an önce yapın. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 50’lik zammı iptal edin. Millet bu kış donacak. Çiftçi için gübre ve mazottan ÖTV’yi tamamen kaldırın.”

“HELEN’İ HEMEN GÖREVDEN ALIN”

“Liyakat konusunda ne kadar haklı olduğumuzu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Helen kılıklı büyükelçi rezaletini biliyorsunuz. Türk milletini temsil ettiğiniz unutmuş tanrıça Helen kıyafeti giyiyor. Bunu da Türk cumhuriyetinin resepsiyonunda yapıyor. atadığı rektör Allah’a şirk koşuyorsa atadığı büyükelçide bunu yapar. Milletin değerlerinden utanmayan o büyük elçiyi düzletiyorum Helen’i hemen görevden alacaksınız”

“BİZ İTTİFAKIMIZI MİLLETİMİZLE YAPACAĞIZ”

“HDP sözcüleri iki haftadır açık açık çözüm ortaklığı sunuyor. Erdoğan’a örtülü onay veriyor. Aralarına girmek olmaz uzun bir kankalıkları var. Varsın birileri de bu işi perdeleme kozları versin. Erdoğan milliyetçiler ile PKK’yı aynı kefeye koyarken varsın birileri kenarda sussun. AK Parti ile HDP birlikte yol yürümeye başladılar bile. Yine saman altından su yürütüyorlar. Milliyetçi değilim diyen ama milliyetçi oylara göz diken AK Parti’ye ne çok yarayacak şey biz bunlarla yan yana göstermek. HDP sözcüleri, ‘yerel seçimler için AK Parti ve MHP dışındaki partilerle görüşmelerimiz sürüyor’ diyor. Bu tam AK Parti ağzıdır. Küçük ortaklar artıyor. Bir kez daha sesleniyorum bu tezgahları geçin. Birbirinize pas vererek İYİ Parti’nin yoluna taş koymayı bırakın. Biz ittifakımızı milletimizle yapacağız.”

“Bir başka oyunda andımız ile İstiklal Marşımızı yan yana getirmesidir. Yerel seçimlerine yeni stratejisi budur. İkisi birbirinin karşısı değildir. Andımızla İstiklal marşımız nasıl birbinin karşısına getirilir. Bu defa yemeyeceğiz”

NTV