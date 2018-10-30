Akşener’den Erdoğan’a zam tepkisi

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında yapılan zamlar konusunda Erdoğan’a tepki gösterdi.

Akşener, ‘Görüyoruz ki Sayın Erdoğan da geçim sıkıntısı çekiyor. Bunu maaşına yaptığı yüzde 26 zamdan görüyoruz. Maaşı 74 bin TL’ye çıkıyor. Hem de devletin güya tasarruf yaptığı bir zamanda’ diye konuştu.

Akşener’in konuşmasından satır başları:

‘BİZİM KİTABIMIZDA HARAMLA GURUR DUYMAK YOKTUR’

Gün olur ölmeyi emredersin Mustafa Kemal gibi. Gün olur karda secde edersin. Gün olur şehrin ortasında kurşun yersin. Gün olur Sarıkamış’ta elin tetikte ölmeyi beklersin.21. yüzyılda askerimizin donarak şehit olması yüreklerimizi dağlıyor. YPG/PKK’lı teröristler Amerikan ve Suudi dolarlarıyla ısınırken. Uçaklarınız saraylarınız varken Mehmedimiz’i soğuktan koruyamıyorsanız yansın bizim davamız derim.Dün rantiyecilerin ekibi şantiyede milletin evlatları da 1. Meclis’teydi. Bizim 3. Havalimanı gibi projelere itirazımız yok. Bu projeler hakkıyla yapıldığı takdirde destekliyoruz ama her aşa haram katma hastalığını yine açıkça görüyoruz. Bu inşaat benzerlerinden çok daha pahalıya yapıldı. İşin başında şartname değiştirildi. Teminatı milletin parası üzerinden devlet verdi. 3 yıllık ödemeyi de 25 sonraya ertelediler. Sonra da Cumhuriyetin gurur tablosu dediler. Bizim kitabımızda haramla gurur duymak yoktur

Geçtiğimiz günlerde EYT’de ilk turda vicdanı ile oy veren tüm vekillere teşekkür ediyorum. Ama ikinci turda yaşananlar ibretliktir. Bir fotoğraf vardı kararını değiştiren vekillerin mahcubiyeti yüzlerinden okunuyordu. Bunu vekillerimize yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Geçen de söylemiştim benden gelecek bir telefon ve vicdanınız arasında kalırsanız hiç tereddüt etmeden vicdanınızı seçin.Milletimizin yararına bir öneri hangi partiden gelirse gelsin İYİ Parti destek verecek. Çünkü bizler kişisel kaprislerimiz için değil milletimiz için çalışacağız

‘CEP YANIYOR, CÜZDAN YANIYOR NE YAPACAKSIN SEN ONU SÖYLE’

Suçu başkalarına atsa da hepimiz biliyoruz ki suçlu kendileri. Önce dış güçler dedi sonra inkar etti. Dün Anıtkabir’de suçu yine dış güçlere attı. Kasayı boşalttı, yedek depoyu bile boşalttı.Millet elektrik, doğalgaz parasını düşünüyor. Cep yanıyor, cüzdan yanıyor ne yapacaksın sen onu söyle. Karakoç’un da dediği gibi ‘Yoktan da vardan da öte bir var vardır.’ Erdoğan gizlemeye çalışsa da tablo ortada. Satışlar durdu, konkordatolar patladı. Şirketler işçi çıkararak ayakta durmaya çalışıyor. Çiftçinin mahsulü para etmiyor, maaşlar eridi gitti.İktidar tasarrufa gideceğini açıkladı. Bütçeye bakıldığında en büyük tasarruf yatırımdan yapılıyor. Saraya harcayalım yatırımdan tasarruf yapalım. Sanılıyor ki devlet kemer sıkacak vatandaş harcamaya devam edecek kriz hafif sıyrıklarla atlatılacak. Ama durum hiç de öyle değil. Biz üzerimize düşeni yapıp uyarmış olalım günahı McKinsey’e kulak verenlerin boynuna olsun

Görüyoruz ki Sayın Erdoğan da geçim sıkıntısı çekiyor. Bunu maaşına yaptığı yüzde 26 zamdan görüyoruz. Maaşı 74 bin TL’ye çıkıyor. Hem de devletin güya tasarruf yaptığı bir zamanda. Uçağa, Saray’a, kendi maaşına zam yapmaya para buluyorsunuz. O halde buyurun milletimize de bulun. Kendi maaşına yaptığın zam kadar emekliye, çalışana da zam yapmazsan aldığın her kuruş haram, zehir, zıkkım olsun. Sanma ki unutacağız, bu işin peşini bırakacağız. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Bakalım milletin adamı mısın, yoksa kendine mi Müslümansın?

‘BUNLAR SANA HAKARET EDİYOR ANLAMIYOR MUSUN?’

Ekonomi Saraydaki bir oyuncak değildir. Herkes cebine gireni biliyor. Sen sarayda günde 2 trilyon harcarken vatandaşa “tasarruf yap” diyemezsin. Bir gün semt pazarına git, yüzünü kapatarak yere düşen meyveyi sebzeyi seçmeye çalışan anneyi gör.Rant ofisine dönüşen belediyeleri ellerinden aldığımızda milletimiz görecek. Bunlar 2 aldığının birini cebine atıyorsa biz elimizdeki 2’ye 2 daha katıp milletimize sunacağız. Biz belediyeleri aldığımızda diyecekler ki “keşke iktidarda da İYİ Parti olsa.”Şatafatın, saltanatın adını itibar koydular. Sokaklar kan ağlıyorken siz gülüyorsanız itibar yapamazsınız. İtibarın adı belli talimatla papazı, petro dolarlar için Suudi katillerin ellerini kollarını sallayarak gitmesine izin vermeyecektiniz. Kaşıkçı cinayeti bizzat Suudi yönetimin talimatıyla yapılmıştır. Bu cinayet için Türkiye bilerek seçilmiştir. Çünkü biliyorlar ki bu iş başka ülkede olsa hemen yakalar, konuştururlar. Bunlar sana hakaret ediyor anlamıyor musun?

Çalışana zam yapalım diyoruz ‘yük olur’ diyor. Vatandaşa enflasyon desteği diyoruz ‘yük olur’ diyor. EYT teklifi veriyoruz ‘yük olur’ diyor. Devletin de milletin de sırtındaki en ağır yük sensin, sizsiniz. Sıkışınca ‘Milliyiz’ derler ama bunların derdi Türk’ledir. Andımız meselesi de budur