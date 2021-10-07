Akşener: ‘Guguk Kuşu’nu yaşıyor gibiyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği grup toplantısında siyasette son dönem yaşananları değerlendirdi.

TBMM’de yeni dönemin ilk grup toplantısını yapan Akşener’in konuşması partililer tarafından “Başbakan Akşener” sloganlarıyla kesildi.

Akşener konuşmasında özetle şunları söyledi:

(Sayıştay raporları) AK Parti hükümeti ve ucube sistemi sağ olsun bu seneki raporlarda da yolsuzluk ve israf hız kesmemiş. İsraf ve yolsuzluk batağına batmış bu bürokratların, ilham kaynağı bizzat sensin. Sayıştay raporlarına göre; geçen sene bir günde tam 7.9 milyon lira, senede ise 2.8 milyar lira harcamışsın. 6 yıl içindeki harcamalarını 10 katına çıkarmışsın. Şu zor günlerde, milletinin devletine en çok ihtiyaç duyduğu, şu zor dönemde milletin parasını çarçur ediyorsun.

DELİ GÖMLEĞİ: Türkiye maalesef Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde, psikiyatrik bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor. Memlekete akıl hastanesi, milletimize akıl hastası muamelesi yapılıyor. Adeta Guguk Kuşu filmini yaşıyor gibiyiz. Sayın Erdoğan, Hemşire Ratched; bakanları, zorba hasta bakıcılar, partili cumhurbaşkanlığı sistemi de milletimize giydirilen deli gömleği. Gömleğin içinde her geçen gün daha da bunalıyoruz.

SARAYDAN GÖREMEZSİN: Sayın Erdoğan’ın kitap yazdırıp, basket oynarmış gibi görüntü vermekle uğraştığı günlerde biz doğusundan batısına ülkemizin dört bir yanındaki dertleri biriktirdik. Gördük ki Sayın Erdoğan’ın hayal dünyasında her şey yolunda olsa da kendisi gidişattan memnun, marketteki fiyatlar da son derece uygun olsa da, milletimizin durumu maalesef hiç de iyi değil. Bunu oturduğun saraydan göremezsin, 5-10 maaşlı danışmanlarından dinleyemezsin, makyajlı saray raporlarından okuyamazsın. Oturduğun koltuk, yan gelip yatma koltuğu değil. Ya çık işini yap, milletin derdini çöz ya da milletimizin önüne sandığı getir yetkiyi alalım, biz gelip biz çözelim.

13. CUMHURBAŞKANI: Millet İttifakı olarak bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve bu aday da Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhur ittifakı paydaşlarının aksine biz yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki aday göstereceğimiz kişi, dünyanın en becerikli, en muteber insanı bile olsa Türkiye bu ucube sistemle yönetilemez. Çünkü sorunumuz sadece Sayın Erdoğan’ın kötü bir Cumhurbaşkanı olması değil. Sorunumuz, bir sistem sorunu.

İLK BAŞBAKAN: İster 2023, ister daha önce yapılacak seçimde Millet İttifakı’nın adayının yani Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin öncelikli görevi; Türkiye’yi hızla bu çağdışı sistemden kurtarmak ve kuvvetler ayrılığına dayalı bir demokrasiyi hayata geçirmek olacak. Bu ucube sistemdeki Cumhurbaşkanlığı’na talip değilim. Seçimlerden birinci parti olarak çıkmaya ve bunu hep birlikte başardığımızda İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk Başbakanı olmaya talibim. Millet ile devlet arasındaki bağları yeniden kurmaya, Türkiye’yi güçlendirmeye, milletimizi zenginleştirmeye talibim. Özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, adaletinden şüphe duymayacağımız, bir hukuk düzeni kurmaya, yolsuzluğu, hırsızlığı, haksızlığı bitirmeye talibim.

‘Dayak yerim posta yemem’

Akşener, Davutoğlu’nu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “HDP Millet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir” sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Erdoğan ve paydaşlarına HDP ile, Abdullah Öcalan ile, Osman Öcalan ile aralarına mesafe koymayı öneriyorum. TRT’ye 31 Mart’ta Abdullah Öcalan’ın mektubu çıktı. Osman Öcalan mülakat verdi. Ne için verdi? ‘İstanbul’da seçim alınsın’ diye. Yazık. Biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Bu ülkede ölümle tehdit edildim, evim basıldı her şey oldu ama bana posta koyup benim de geri durduğum hiçbir hadise olmamıştır. Dayak yerim, posta yemem abi.”