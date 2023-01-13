Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup, çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın (bugün) taburcu olması planlanmaktadır” açıklamasında bulundu. Akşener’in Başdanışmanı Turhan Çömez de “Akşam sayın Genel Başkan’la toplantı esnasında bir çarpıntı hissettiğini ifade etti. Hastaneye gelmeyi uygun gördük” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener’i ziyaret etti.