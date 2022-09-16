Akşener: Herkesi komaya sokayım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu’da, belediye tarafından Paşaköy Mahallesi’nde yapılan yeni binasına taşınan İtfaiye Müdürlüğünün açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, “6’lı masada isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Bolu’da bir kardeşiniz var. Diploması var. 8 yıllık devlet deneyimi var. Girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış. Aklınızın bir kenarında bulunuversin” dedi. Özcan’ın ardından kürsüye çıkan Akşener de, “Bolulular için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. İki şey talep etti. ‘Meral abla benim adımı 6’lı masada unutma.’ Şimdi herkesi komaya sokayım. Unutmayacağım. Tanju başkan. Bunlar alındı konuldu” dedi.