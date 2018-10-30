Akşener, hükümeti eleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomiye dair yaptığı açıklamasında AK Parti hükümetine yüklendi ve krizin iktidarın eseri olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar ‘cambaza bak’ der gibi her gün ortaya yeni şeyler atıyorlar. Suçu hep başkalarının üzerine atsa da bu kriz iktidarın eseridir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle…

“Emeklilikte yaşa değil saraya takılanları görüşmeye devam edeceğiz mecliste. Bizim tavrımız açık ve milletimizden yana. Milletimiz yararına bir öneri hangi partiden gelirse gelsin onay vereceğiz”

“Ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar ‘cambaza bak’ der gibi her gün ortaya yeni şeyler atıyorlar. Suçu hep başkalarının üzerine atsa da bu kriz iktidarın eseridir. Önce dış güçler dedi. Sonda dış güçlerle ilgisi yok dedi. Dün yine dış güçlere bağladı. Bütün bahaneleri tek tek tüketti. Milletimizle başbaşa kaldı. Tablo ortada, bankalar batık kredi deposu haline geldi. Firmalar ardı ardına iflas ediyor, şirketler işçi çıkararak ayakta durmaya çalışıyor, çiftçinin mahsulü para etmiyor. Bütçeye bakınca en büyük tasarrufun yatırımlarda olduğu açıklandı. İktisattan biraz anlasalar küçülme eğilime girmiş ekomide yatırımdan kısmanın daha kötüye götüreceğini anlarlardı. Kamu yatırımlarının kısılması ekonomiyi durma noktasıan getirecektir. Ne yazık ki damat bey hala işin ciddiyetinin farkında değil. Biraz kemer sıkılacak ve kriz atlatılacak. Tasarrufun ekonomiye en az zarar verecek kalemler yapılması gerekir”

“Kendi deyimiyle ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde maaşını 74 bin liraya çıakrtıyor. Saraya buluyorsunuz, uçağa buluyorsunuz, zamma buluyorsunuz o halde milletimize de bul. Biz çok şey istemiyoruz, kendi maaşına yaptığın zaman kadar asgari ücretliye, öğretmene, savcıya zam. Karadeniz iki aydır feryat ediyor fındık fiyatları için. Durdu durdu 27 Ekim’de açıkladılar. 14 lira olarak açıklandı. Açıklandı ama üreticinin elidne fındık kalmadı ki. Borç aşmış gitmiş nasıl beklesin. Kilo başına aracının cebine 3 lira gitti”