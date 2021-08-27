Akşener: İlk sandıkta biz gerekeni yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, fındık üreticisi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

“Altınordu’daki fındık üreticisi kardeşlerimin yaşadığı zulme seyirci kalıp yabancı lobileri zengin etmeyi görev sayıyorsun”

Ordu Altınordu’da bir fındık üreticisinin isyanını sosyal medya hesabından paylaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Sen fındık üreticilerimize sahip çıkmazsan ilk sandıkta biz gelip gerekeni yapacağız” dedi.

Akşener paylaşımına şu notu düştü;

“Sayın Erdoğan; Altınordu’daki fındık üreticisi kardeşlerimin yaşadığı zulme seyirci kalıp yabancı lobileri zengin etmeyi görev sayıyorsun. Sen fındık üreticilerimize sahip çıkmazsan ilk sandıkta biz gelip gerekeni yapacağız.”