Akşener, iş adamlarıyla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa’da iş dünyası temsilcileri ile buluştu. Akşener, partisinin İl Başkanlığı İş İnsanları Komisyonu’nun düzenlediği, Bursa İş Dünyası Büyük Buluşması’na katılmak üzere kente geldi.

Bir otelde düzenlenen programda sunumların ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün burada bugüne kadar sürdürdüğümüzün dışında bir program yaptık. Normalde ben 2,5 yıldır esnaf esnaf, dükkan dükkan geziyorum. Bunun sebepleri vardı. Uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Sonra bir şey fark ettik. Esnaf dükkanlarındaki insanları, esnafları, istihdamdaki problemleri gördükten sonra o şehrin iş insanlarıyla da bir araya gelmemiz gerektiğini fark ettik” dedi. Eleştirilerin ve soruların yanıtlandığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.