Akşener: İttifak içime sinmedi

Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel seçimlerde ittifak yapan İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın yüzde yüz içine sinmediğini belirtti.

Akşener, CHP ile yapılan iş birliği için “İttifak yüzde 100 içinize sindi mi? derseniz elbette bu mümkün değil” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Akşener, Türkeş’e idam isteyen askerî savcının oğlu Tunç Soyer’in İzmir adaylığının İYİ Parti İzmir İl Başkanı tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine “Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez ama Nurettin Soyer bir vaka. İş birliği yapılmış her yerde bizim adaylarımıza CHP seçmeni, CHP’nin adaylarına da İYİ Parti seçmeni tarafımızdan oy vermeye yönlendirilecek” dedi. “İl Başkanı’nın bana sorarak bir açıklama yapıldığını söyleyemem ama son derece nezaketli bir açıklama” diyen Akşener bu açıklamadan Tunç Soyer’e destek verilmeyeceği anlamının çıkarılamayacağını söyledi.

HDP’nin İstanbul, İzmir ve Adana’da aday çıkarmaması yönündeki soruları cevaplayan Akşener “İzmir’de HDP aday çıkarsa ne olur çıkarmasa ne olur? İzmir, CHP’nin çok güçlü olduğu bir şehir. HDP ile ittifakımız yok. Bizi desteklemiyor ki HDP. Kim kimi destekleyecek göreceğiz” diye konuştu. CHP ile yapılan ittifak için “İttifak yüzde 100 içinize sindi mi?’ derseniz elbette bu mümkün değil” diyen Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Denizli ve Balıkesir’de ortak miting yapabileceklerini belirtti. Milletvekili olmadığı için ikameti olan Üsküdar’da oy kullanacağını söyleyen Akşener “Üsküdar’da ve İstanbul Büyükşehir’de CHP adaylarına oy vereceğim. Evimizde beş oy var, beşi de aynı durumda” açıklamasını yaptı.

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